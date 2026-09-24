ORF-Star kehrt mit neuer Musik auf Bühne zurück

Acht Jahre haben Fans von ORF-Moderator und Musiker Tobias Pötzelsberger auf sein vorangegangenes Album warten müssen. 2024 war es dann so weit. Ganz so lange wollte der 43-Jährige seine Anhänger dieses Mal nicht auf die Folter spannen.
Am Freitag veröffentlicht er die erste Single-Auskoppelung seines neuen Albums. Im März folgt dann die Veröffentlichung der Langspielplatte „A little closer“.
Die Indie-Folk-Hymne „On the Internet“ gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ab März kommt: Darin träumt der Salzburger von einer längst vergangenen Zeit, beziehungsweise davon, was wäre, wenn es das Internet nicht mehr gäbe. Den Retro-Charme behält Pötzelsberger nicht nur textlich-musikalisch, sondern auch optisch bei.
Gleichzeitig mit dem neuen Song veröffentlicht der Vollblutmusiker auch rund 20 neue Konzerttermine in Österreich. Im April gastiert er im Salzburger Rockhouse, auch die Open-Air-Bühne Seeham und das Oval wird der „ZiB“-Moderator im Sommer und Herbst bespielen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.