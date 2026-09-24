ORF-Star kehrt mit neuer Musik auf Bühne zurück

Die Indie-Folk-Hymne „On the Internet“ gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ab März kommt: Darin träumt der Salzburger von einer längst vergangenen Zeit, beziehungsweise davon, was wäre, wenn es das Internet nicht mehr gäbe. Den Retro-Charme behält Pötzelsberger nicht nur textlich-musikalisch, sondern auch optisch bei.