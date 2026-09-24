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Tobias Pötzelsberger

ORF-Star kehrt mit neuer Musik auf Bühne zurück

Salzburg
24.09.2026 21:40
Tobias Pötzelsberger veröffentlicht am Freitag die erste Single seines neuen Albums.
Tobias Pötzelsberger veröffentlicht am Freitag die erste Single seines neuen Albums.(Bild: Andi Novotny)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Acht Jahre haben Fans von ORF-Moderator und Musiker Tobias Pötzelsberger auf sein vorangegangenes Album warten müssen. 2024 war es dann so weit. Ganz so lange wollte der 43-Jährige seine Anhänger dieses Mal nicht auf die Folter spannen.

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Am Freitag veröffentlicht er die erste Single-Auskoppelung seines neuen Albums. Im März folgt dann die Veröffentlichung der Langspielplatte „A little closer“.

Den Retro-Charme behält Pötzelsberger nicht nur textlich-musikalisch, sondern auch optisch bei.
Den Retro-Charme behält Pötzelsberger nicht nur textlich-musikalisch, sondern auch optisch bei.(Bild: Barnabas Wilhelm)

Die Indie-Folk-Hymne „On the Internet“ gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ab März kommt: Darin träumt der Salzburger von einer längst vergangenen Zeit, beziehungsweise davon, was wäre, wenn es das Internet nicht mehr gäbe. Den Retro-Charme behält Pötzelsberger nicht nur textlich-musikalisch, sondern auch optisch bei.

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Gleichzeitig mit dem neuen Song veröffentlicht der Vollblutmusiker auch rund 20 neue Konzerttermine in Österreich. Im April gastiert er im Salzburger Rockhouse, auch die Open-Air-Bühne Seeham und das Oval wird der „ZiB“-Moderator im Sommer und Herbst bespielen.

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