Waschmaschine ging plötzlich in Flammen auf

Selbst Kurzschluss führt nur selten zu einem Brand

Dem stimmt auch der Salzburger Elektriker Florian Lehmann zu: „Der starke Motor der Waschmaschine kann zwar überhitzen und einen Kurzschluss auslösen, aber selbst dann kann es schwer zu brennen anfangen“, verrät er der „Krone“. Am ehesten sei noch eine kaputte Trommel gefährlich: „Wenn diese unrund läuft, kann durch die extreme Reibung Hitze entstehen. Im schlimmsten Fall schmelzen dann Kunststoffteile und fangen Feuer.“

Giftstoffe bei Rauch entstanden

Was in Hallein die genaue Ursache für den Brand war, stand vorerst nicht fest. Die Polizei spricht hier lediglich von einem Versicherungsfall, die Feuerwehr vermutet einen nicht näher definierten technischen Defekt. Für den Bewohner, der sofort reagierte und die Flammen eindämmte, ging es mit der Rettung ins Krankenhaus – bei Vorfällen mit Rauch sei das aber eher Routinesache, so Wass: „Brandrauch enthält Giftstoffe, die nach zwei, drei Atemzügen schon zur Bewusstlosigkeit führen können.“ Dementsprechend sei absolute Vorsicht geboten.