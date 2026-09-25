Zwei Frauen bei Kellerbrand von Balkon gerettet

Zwei Frauen ins Spital

Der Mann flüchtete aus dem Gebäude und verständigte die Feuerwehr. Diese traf wenige Minuten später ein, drang mit Atemschutz in den Keller vor und konnte den Brand rasch löschen. Die im ersten Stock des Hauses befindliche 27-jährige Tochter sowie eine 28-jährige Bekannte aus Kremsmünster waren inzwischen aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Balkon geflüchtet. Sie wurden von weiteren Feuerwehrkräften mit einer Leiter vom Balkon gerettet. Die beiden Frauen wurden anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Wels eingeliefert.