Zwei Frauen bei Kellerbrand von Balkon gerettet

Als ein Hausbesitzer Rauch bemerkte, der aus seinem Heizkeller drang, wollte er nach dem rechten sehen, und öffnete die Tür – woraufhin sich sofort eine dichte Rauchwand im ganzen Haus ausbreitete. Der Mann rannte ins Freie und alarmierte die Feuerwehr, die in den Keller vordrang und zwei Frauen von einem Balkon rettete.
Großer Schreck für Hausbewohner in Fischlham: Aus bislang unbekannter Ursache war es dort am Donnerstagabend im Heizkeller eines Einfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Der 68-jährige Hausbesitzer wurde gegen 20:35 Uhr auf die Rauchentwicklung im Keller aufmerksam. Als er nachschauen wollte und die Kellertüre öffnete, drang eine dichte Rauchwand hervor und verbreitete sich schnell im ganzen Haus.
Zwei Frauen ins Spital
Der Mann flüchtete aus dem Gebäude und verständigte die Feuerwehr. Diese traf wenige Minuten später ein, drang mit Atemschutz in den Keller vor und konnte den Brand rasch löschen. Die im ersten Stock des Hauses befindliche 27-jährige Tochter sowie eine 28-jährige Bekannte aus Kremsmünster waren inzwischen aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Balkon geflüchtet. Sie wurden von weiteren Feuerwehrkräften mit einer Leiter vom Balkon gerettet. Die beiden Frauen wurden anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Wels eingeliefert.
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