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Trotz Rettungsboje

Mann beim Schwimmen am Klopeiner See verstorben

Kärnten
24.09.2026 16:49
Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen verlor der Mann sein Leben.
Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen verlor der Mann sein Leben.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Donnerstag um 8.30 Uhr am Klopeiner See. Ein 68-Jähriger war mit einer Rettungsboje unterwegs, als er plötzlich sein Bewusstsein verlor.

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Der Mann aus Niederösterreich verbrachte gemeinsam mit seiner Frau Zeit am Klopeiner See in St. Kanzian. Doch als er mit einer Rettungsboje zur Sicherheit hinausschwamm, verlor er plötzlich sein Bewusstsein. Seine Frau, die sich in der Ufernähe aufhielt, sah, dass sich ihr Mann plötzlich nicht mehr bewegte. „Er wurde von der Boje über Wasser gehalten, konnte jedoch nicht mehr atmen“, so die Landespolizeidirektion. 

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Sofort wurde die Wasserrettung verständigt. Trotz rascher Bergung und eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für den 68-Jährigen jede Hilfe zu spät. Weitere Ermittlungen laufen. 

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