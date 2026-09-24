Mann beim Schwimmen am Klopeiner See verstorben

Der Mann aus Niederösterreich verbrachte gemeinsam mit seiner Frau Zeit am Klopeiner See in St. Kanzian. Doch als er mit einer Rettungsboje zur Sicherheit hinausschwamm, verlor er plötzlich sein Bewusstsein. Seine Frau, die sich in der Ufernähe aufhielt, sah, dass sich ihr Mann plötzlich nicht mehr bewegte. „Er wurde von der Boje über Wasser gehalten, konnte jedoch nicht mehr atmen“, so die Landespolizeidirektion.