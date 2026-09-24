Starbucks schließt 250 Filialen in Nordamerika

Bis zum Juli 2026 steigerte der Konzern seinen Umsatz vier Quartale in Folge. Dazu hätten eine Aktualisierung des Treueprogramms und neue Angebote wie Protein-Milchschaum beigetragen, hieß es. Die Nachfrage nach den hochpreisigen Produkten erwies sich trotz einer allgemeinen Konsumzurückhaltung als robust. Die Frequenz der Kundinnen und Kunden sei in allen Einkommensgruppen gestiegen, hatte Niccol im April gesagt.