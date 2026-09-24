Die Altacher Kicker sind derzeit sehr Foul-faul

Zahlen, die aufgefallen sind! Im Spiel gegen den GAK wurden lediglich fünf Attacken der Altacher von Schiedrichter Josef Spurny als Foul gewertet. Die fünfte – ein Halten von Lukas Jäger – wurde mit einer gelben Karte bestraft. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Grazer schon 20 strafbare Aktionen begangen, zumindest zwei davon hätten durchaus eine Rote Karte nach sich ziehen können. Aber es gab nicht einmal eine Gelbe Karte für die überharten Steirer.