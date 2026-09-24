Die Altacher Kicker sind derzeit sehr Foul-faul

In den vergangenen Spielern machten die Rheindörfler nicht nur keine Punkte, sondern ließen es oft auch an gesunder Härte fehlen, wie ein Blick auf die Foulstatistik zeigt. Einstecken mussten sie aber – bei den eingesteckten Fouls liegen die Altacher im Spitzenfeld.
Zahlen, die aufgefallen sind! Im Spiel gegen den GAK wurden lediglich fünf Attacken der Altacher von Schiedrichter Josef Spurny als Foul gewertet. Die fünfte – ein Halten von Lukas Jäger – wurde mit einer gelben Karte bestraft. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Grazer schon 20 strafbare Aktionen begangen, zumindest zwei davon hätten durchaus eine Rote Karte nach sich ziehen können. Aber es gab nicht einmal eine Gelbe Karte für die überharten Steirer.
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