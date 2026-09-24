Alaba? Sorgen vor Staus und „exotisch wie Boateng“

„Schaut euch mal an, wie weit die künstliche Intelligenz mittlerweile gekommen ist“ oder „Alaba wechselt zu Udinese – noch vor GTA 6“, kommentieren etwa Udinese-Fans und sorgen damit für Schmunzeln. Denn viele User fühlen sich tatsächlich in eine Parallelwelt versetzt. „Hat er etwa gedacht, es wäre Juventus? Die versuchen schon seit FIFA 16, ihn zu verpflichten“ oder „Nicht einmal in meinem Karrieremodus gibt es einen solchen Transfer“, ist etwa zu lesen.