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Udinese-Fans reagieren

Alaba? Sorgen vor Staus und „exotisch wie Boateng“

Fußball International
24.09.2026 18:38
So reagieren die Udinese-Fans auf David Alaba.
So reagieren die Udinese-Fans auf David Alaba.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_udinesecalcio)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

David Alaba ist neuer Spieler von Udinese Calcio und hat damit die Fußballwelt durchaus überrascht. In den sozialen Medien reagieren auch die Fans des Serie-A-Klubs in großer Anzahl. Zwischen Vorfreude, Ungläubigkeit und ersten Sorgen vor Staus ist alles dabei. 

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Mit diesem Wechsel haben wohl nur wenige Fußball-Fans und Experten gerechnet. Routinier Alaba schließt sich Italien-Klub Udinese an und sorgt beim Serie-A-Verein und seinen Fans für Aufregung. Dass man den ehemaligen Bayern- und Real-Kicker unter Vertrag genommen hat, können viele Tifosi noch nicht ganz glauben. 

„Schaut euch mal an, wie weit die künstliche Intelligenz mittlerweile gekommen ist“ oder „Alaba wechselt zu Udinese – noch vor GTA 6“, kommentieren etwa Udinese-Fans und sorgen damit für Schmunzeln. Denn viele User fühlen sich tatsächlich in eine Parallelwelt versetzt. „Hat er etwa gedacht, es wäre Juventus? Die versuchen schon seit FIFA 16, ihn zu verpflichten“ oder „Nicht einmal in meinem Karrieremodus gibt es einen solchen Transfer“, ist etwa zu lesen.

Vergleiche mit Boateng
Erinnerungen an andere überraschende Transfers werden wach. „So exotisch wie Jerome Boateng in Salerno“, schreibt ein Fan. Dass man einen hochdekorierten Routiner wie Alaba nach Udine gelotst hat, überrascht die Anhänger. „Zu exotisch, um wahr zu sein“, heißt es beispielsweise.

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Vorfreude und Erwartung sind jedenfalls groß. Zu lesen ist etwa: „Ein Qualitätssprung für die Mannschaft – los geht’s, Udinese“ oder „Demnächst findet in Udine ein Champions-League-Spiel statt“. Auch fordern erste Fans schon, dass der Österreicher zum Kapitän ernannt wird. 

Doch auch einige kritische Stimmen werden laut. So sehen einige Fans die zunehmenden Transfers von Routiniers als falschen Weg für die Liga: „Ein weiterer vielversprechender junger Fußballspieler, der in die italienische Serie A wechselt“, lautet etwa ein vielbeachteter Kommentar. Andere wiederum befürchten einen großen Zustrom österreichischer Fans: „Bei jedem Heimspiel im Stadio Friuli ist die Autobahn durch den Zustrom österreichischer Fans nach Udine verstopft“. Für Gesprächsstoff sorgt Alaba jedenfalls schon vor seinem ersten Match! 

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