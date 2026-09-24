Boxen: Derouiche und Hagag holen EM-Bronze

Die österreichischen Boxer Michael Derouiche und Ahmed Hagag haben bei der Europameisterschaft in Sofia jeweils die Bronze-Medaille in ihren Gewichtsklassen geholt!
Der 23-jährige Wiener Derouiche, Dritter bei der Amateur-WM 2025, verlor in Bulgarien im Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen den Franzosen Junior Tadah.
Der 26-jährige Oberösterreicher Hagag unterlag im Schwergewichts-Semifinale (über 90 kg) dem Russen Dawid Surow ebenfalls nach Punkten.
Da kein Kampf um Platz drei ausgetragen wird, dürfen sich alle Verlierer im Halbfinale über eine Medaille freuen.
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