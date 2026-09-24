Hecke blockiert Sicht auf Kreuzung in Wolfsberg

Schon seit der ersten Klasse geht die achtjährige Mia aus Wolfsberg alleine ihren knapp 15-minütigen Schulweg. „Sie hat mit der Oma geübt und bleibt auch verlässlich an der Kreuzung stehen. Aber ich mache mir immer Gedanken, weil dort viele Autos und Arbeiterbusse fahren“, erzählt ihre Mama Claudia. Der Weg zur Bildungswelt Wolfsberg führt Mia nämlich von der Karl-Krobath-Straße in die St. Thomaser Straße.