Hecke blockiert Sicht auf Kreuzung in Wolfsberg

Für Mia (8) birgt der Schulweg in Wolfsberg immer wieder Gefahren. Gemeinsam mit Eltern und Schülern weist die „Krone“ mit der Aktion „Sicherer Schulweg“ auf solche Gefahrenstellen hin.
Schon seit der ersten Klasse geht die achtjährige Mia aus Wolfsberg alleine ihren knapp 15-minütigen Schulweg. „Sie hat mit der Oma geübt und bleibt auch verlässlich an der Kreuzung stehen. Aber ich mache mir immer Gedanken, weil dort viele Autos und Arbeiterbusse fahren“, erzählt ihre Mama Claudia. Der Weg zur Bildungswelt Wolfsberg führt Mia nämlich von der Karl-Krobath-Straße in die St. Thomaser Straße.
Wenn Sie eine Gefahrenstelle auf einem Schulweg kennen, melden Sie sich bitte bei uns unter elisabeth.nachbar@kronenzeitung.at
Zweitere ist zwar zweispurig, aber bietet nicht gerade viel Platz für Autos, Radfahrer und Fußgänger. Und genau diese Kreuzung muss Mia queren, um morgens an der Schule anzukommen beziehungsweise mittags wieder nach Hause zu kommen.
„Früher gab es an dieser Stelle sogar einen Zebrastreifen. Ich sehe den Verkehrsspiegel, aber Mia erkennt die Abstände da noch nicht“, klagt die besorgte Mutter, die selbst als Rollstuhlfahrerin übrigens auch Schwierigkeiten an der Kreuzung hat.
Warum der Schutzweg entfernt wurde, ist unklar. Und auch ihre Anfrage bei der Straßenverwaltung blieb ernüchternd: „Sie können da angeblich nichts machen, hieß es damals nur.“ Besonders ärgerlich ist, dass eine Thujenhecke den Blick nach rechts und links zusätzlich erschwert: „Wenn man die Hecke durch einen normalen Zaun ersetzen würde oder sie zumindest zurückschneiden würde, wäre die Fahrbahn besser einsehbar.“
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