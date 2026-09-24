Trotz vieler Schicksalsschläge immer für andere da

Weniger Egoismus – mehr Hilfsbereitschaft

Dass andere Menschen in ihr eine besondere Frau sehen, kann sie nur schwer glauben. „Dass ich ein Herzensmensch sein soll, ist für mich total unrealistisch. Ich konnte es nicht glauben und realisiere es noch immer nicht ganz, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich etwas Besonderes leiste.“