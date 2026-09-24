Tirol ist zurück auf der Basketball-Landkarte

Lang, lang ist es her, dass Tirol eine gewichtige Rolle im österreichischen Basketball einnahm. Im Jahr 1986 gelang der TS Innsbruck mit Hannes Haid der dritte Platz in der Bundesliga A, 1988 landete die Innsbrucker auf Rang vier. Danach ging Haid (2,08 m groß) in die USA, war einer der drei ersten Europäer am College und stellte an der Hawaii Pacific University Block-Rekorde für die Ewigkeit auf. „Als ich das letzte Mal geschaut habe, hatten sie noch Bestand“, sagte der 62-Jährige. 1997 stieg er mit der TI noch einmal auf, beendete 1998 die Karriere. Zuletzt waren die DSG Pilots in der Saison 2001/02 erstklassig. Nun ist Tirol zurück auf der Landkarte!