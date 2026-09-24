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Kufstein in Superliga

Tirol ist zurück auf der Basketball-Landkarte

Sport-Mix
24.09.2026 18:30
Jose Placer Diaz soll Neuling Kufstein anführen.
Jose Placer Diaz soll Neuling Kufstein anführen.(Bild: Michael Meindl)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Die Kufstein Towers starten am Samstag (18.30) gegen die Eagles Graz in eine neue Basketball-Ära: Nach 24 Jahren ist wieder ein Tiroler Klub in der höchsten heimischen Liga dabei. Die Konkurrenz traut den Kufsteinern nach starken Testspielen einiges zu, ein Playoff-Platz scheint möglich.

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Lang, lang ist es her, dass Tirol eine gewichtige Rolle im österreichischen Basketball einnahm. Im Jahr 1986 gelang der TS Innsbruck mit Hannes Haid der dritte Platz in der Bundesliga A, 1988 landete die Innsbrucker auf Rang vier. Danach ging Haid (2,08 m groß) in die USA, war einer der drei ersten Europäer am College und stellte an der Hawaii Pacific University Block-Rekorde für die Ewigkeit auf. „Als ich das letzte Mal geschaut habe, hatten sie noch Bestand“, sagte der 62-Jährige. 1997 stieg er mit der TI noch einmal auf, beendete 1998 die Karriere. Zuletzt waren die DSG Pilots in der Saison 2001/02 erstklassig. Nun ist Tirol zurück auf der Landkarte!

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