Von Leidenschaft und Elend, Schönheit und Gewalt

„Große Opernhäuser inszenieren den Stoff mit riesiger Besetzung.

Für mich ist ,María de Buenos Aires’ aber keine große Oper, sondern ein Kammerspiel. Mit drei Hauptfiguren, fünf Musikern und neun Statisten haben wir jedoch auch 17 Protagonisten auf der Bühne. Das ist für das ke schon viel“, erzählt Wagner am Mittwoch beim Pressegespräch, das ihn aus den Proben reißt.

Vom Hocker gerissen hat der burgenländische Autor, Regisseur, Darsteller, Video- und Konzeptkünstler für ke und Co. schon mit vielen großartigen Produktionen wie die Kriegsoper „Rattensturm“, oder das Doppelstück „Der 13. Gesang der Hölle“.