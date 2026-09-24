Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tango-Oper beim ke

Von Leidenschaft und Elend, Schönheit und Gewalt

Kärnten
24.09.2026 14:00
„María de Buenos Aires“ ist Irene Coticchio in der gleichnamigen Tango Oper von Astor Piazzolla ...
„María de Buenos Aires“ ist Irene Coticchio in der gleichnamigen Tango Oper von Astor Piazzolla und seinem kongenialen Librettisten Horacio Ferrer.(Bild: Peter Wagner)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Das klagenfurter ensemble (ke) setzt zum Saisonauftakt auf den burgenländischen Bühnenmagier Peter Wagner, der mit „María de Buenos Aires“ Astor Piazzollas grandiose „Tango Operita“ in Szene setzt – mit live Musik und 17 Protagonisten auf der Bühne.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ich bin María María Tango, María der Vorstadt, María fatale Leidenschaft, María der Liebe zu Buenos Aires bin ich! So stellt sich diese temperamentvolle Verlorene in der wohl berühmtesten Gesangsnummer „Yo soy María“ vor. Der kongeniale Horacio Ferrer hat ihr bei aller traumbehafteten Surrealität seines Librettos ein archetypisches Frauenschicksal zwischen Lust und Leere, Schönheit, Elend und Gewalt in den Mund gelegt, das aus dem tristen Vorstadtleben der argentinischen Hauptstadt in Prostitution aus Not, gesellschaftliche Ächtung und gewaltsamen Tod führt.

Drei Hauptfiguren, fünf Musiker, neun Statisten

„Große Opernhäuser inszenieren den Stoff mit riesiger Besetzung. 
Für mich ist ,María de Buenos Aires’ aber keine große Oper, sondern ein Kammerspiel. Mit drei Hauptfiguren, fünf Musikern und neun Statisten haben wir jedoch auch 17 Protagonisten auf der Bühne. Das ist für das ke schon viel“, erzählt Wagner am Mittwoch beim Pressegespräch, das ihn aus den Proben reißt.

Vom Hocker gerissen hat der burgenländische Autor, Regisseur, Darsteller, Video- und Konzeptkünstler für ke und Co. schon mit vielen großartigen Produktionen wie die Kriegsoper „Rattensturm“, oder das Doppelstück „Der 13. Gesang der Hölle“.

Magie, Leidenschaft und Misere
Nun bettet Wagner das 1968 in Buenos Aires uraufgeführte Musiktheater in sein allumfassendes Können. Um Marías Tod dem Beginn voranzustellen und sie im Verlauf des Abends erzählend zurückzuholen ins Leben, wo sie als Schatten durch Buenos Aires irrt, Botschaften von einem betrunkenen Geist empfängt und am Ende wider aller traditionellen katholischen Glaubensanspielungen nicht Jesus, sondern sich selbst gebiert – María, immer wieder María!

Und María ist der Tango – „ein trauriger Gedanke, den man tanzen kann“ – vom Quintett Piazzolleky live zum Klingen gebracht für eine Geschichte voller Magie, Leidenschaft und Misere, in der die Musik die eigentliche Hauptdarstellerin ist. Premiere: 30. September (20 Uhr).

Karten : 0463/310 300.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
140.545 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
88.536 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.961 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2044 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1788 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1128 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Kärnten
Tango-Oper beim ke
Von Leidenschaft und Elend, Schönheit und Gewalt
„Krone“-Herzensmensch
Trotz vieler Schicksalsschläge immer für andere da
Private Investoren
Leere Geschäfte: Neue Idee soll Innenstadt retten
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Plumpe Pläne: „Message Control“ auf Kärntnerisch
Krone Plus Logo
Das sagen Schüler
ChatGPT, Claude & Co.: „Nicht einfach verbieten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf