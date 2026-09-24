Wegen Erbe? 80-Jährige Kellertreppe runtergestoßen

Angeklagter sollte neues Haus des Opfers mitfinanzieren

Als der Ehemann 2023 verstarb, wusste der Angeklagte, dass er nach dem Tod der Frau Alleinerbe sein würde. Doch 2025 wird es kompliziert: Die 80-Jährige lernte einen fast halb so alten Mann kennen, der Pole ist irritiert. Außerdem beschließt sie, aus dem zu großen Haus auszuziehen. Das neue, kleinere sollte der Angeklagte maßgeblich mitfinanzieren: „Wenn du alles erben willst, dann kauf mir ein Haus oder eine Wohnung“, soll die rüstige Frau laut seinem Verteidiger zu ihm gesagt haben. Er stimmte zu, seine Ersparnisse in der Höhe von 420.000 Euro in das neue Zuhause von Frau G. zu investieren.