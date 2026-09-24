„Kimi macht Dinge einmal falsch, dann nie wieder“

„Krone“: Toto, es heißt oft, dass die zweite Saison in der Formel 1 die schwierigste ist. Wieso scheint das bei Kimi Antonelli nicht zuzutreffen?

Toto Wolff: Im Vorjahr ist sehr viel auf einmal über ihn hereingebrochen, was er erst kennenlernen musste. Wir haben ihm aber stets die richtige Erwartungshaltung vermittelt und ihm gesagt, dass es schwierig wird. Mit der Erfahrung aus dem Vorjahr und einem Auto, dass dann alle gleich wenig kannten, ist er unglaublich stark aus dem Winter gekommen. Stärker als wir erwartet hatten!