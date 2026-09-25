Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert neue Regeln

Grund für die Regeländerung ist die neue Motorenformel und der dann erhöhte Benzinverbrauch der Autos. Größere Tanks und den Umbau der Chassis lehnten die Rennställe ab, weshalb nur die Verkürzung der Renndistanzen blieb. „Das soll ein Sport sein, der körperlich und mental am anspruchsvollsten ist“, befand der siebenmalige Weltmeister Hamilton. „Man will doch Athleten sehen, die am Limit ihrer Leistungsfähigkeit sind und ihren Körper noch weiter treiben, die Grenzen verschieben und neue Maßstäbe setzen.“