Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert neue Regeln

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat kein Verständnis für die Verkürzung der Rennen ab kommender Saison. Das ergebe „absolut keinen Sinn“, kritisierte der Ferrari-Star am Rande des Grand Prix von Aserbaidschan in Baku und meinte: „Die Rennen sollten länger sein, weil sie körperlich einfacher sind als je zuvor.“
Die Grands Prix werden nicht mehr mindestens 305 Kilometer, sondern nur noch 290 Kilometer lang sein. Das entspricht einer Verkürzung um zwei bis drei Runden.
Grund für die Regeländerung ist die neue Motorenformel und der dann erhöhte Benzinverbrauch der Autos. Größere Tanks und den Umbau der Chassis lehnten die Rennställe ab, weshalb nur die Verkürzung der Renndistanzen blieb. „Das soll ein Sport sein, der körperlich und mental am anspruchsvollsten ist“, befand der siebenmalige Weltmeister Hamilton. „Man will doch Athleten sehen, die am Limit ihrer Leistungsfähigkeit sind und ihren Körper noch weiter treiben, die Grenzen verschieben und neue Maßstäbe setzen.“
In diesem Jahr wurde eine neue Motorenformel 1 eingeführt. Die Formel 1 senkt den Elektroanteil, der aktuell die Hälfte des Antriebs liefert, wieder etwas ab. Damit spielt der Verbrenner eine größere Rolle, die Fahrer sind weniger als Batteriemanager gefordert. Es wird aber auch mehr Kraftstoff benötigt.
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