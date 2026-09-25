Soll Volksschule auf 6 Jahre verlängert werden?

Schwache Pisa-Ergebnisse und die frühe Entscheidung über den weiteren Bildungsweg befeuern die Debatte um eine sechsjährige Volksschule. Befürworter sehen darin mehr Chancengleichheit und weniger Druck, Kritiker bezweifeln, dass damit die Bildungsprobleme gelöst werden. Unsere Frage vom 25. September lautet daher „Volksschule auf sechs Jahre verlängern – halten Sie das für eine gute Idee?“