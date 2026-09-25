Soll Volksschule auf 6 Jahre verlängert werden?

Schwache Pisa-Ergebnisse und die frühe Entscheidung über den weiteren Bildungsweg befeuern die Debatte um eine sechsjährige Volksschule. Befürworter sehen darin mehr Chancengleichheit und weniger Druck, Kritiker bezweifeln, dass damit die Bildungsprobleme gelöst werden. Unsere Frage vom 25. September lautet daher „Volksschule auf sechs Jahre verlängern – halten Sie das für eine gute Idee?“
Wie sehen Sie die Volksschule? Sollten Kinder künftig sechs Jahre gemeinsam lernen, bevor über ihren weiteren Bildungsweg entschieden wird? Würde eine längere gemeinsame Schulzeit für mehr Chancengleichheit sorgen und den Druck auf Kinder und Eltern verringern? Oder glauben Sie, dass dadurch die bestehenden Bildungsprobleme nicht gelöst werden?
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