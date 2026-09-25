Europas Topligen erhöhen den Druck auf Infantino

Die UEFA und die Fußballverbände aus Nord- und Mittelamerika verfolgen seit mehreren Wochen einen harten Oppositionskurs gegen Infantino. Einen Gegenkandidaten für die Präsidentschaftswahlen haben sie aber noch nicht benennen können. Wichtige Termine in der Krise der Fußball-Funktionäre sind nun ein UEFA-Treffen aller 55 Mitgliedsverbände am 8. Oktober in Berlin und die Sitzung des FIFA-Councils am 15. Oktober in Zürich, bei der Infantino über seine Vorschläge sprechen will.