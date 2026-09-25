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Fast ertrunken

Passant rettete Bub (2) und Mutter aus Teich

Steiermark
25.09.2026 09:02
In diesem Teich im Grazer Oeverseepark kam es zu dem Rettungseinsatz.
In diesem Teich im Grazer Oeverseepark kam es zu dem Rettungseinsatz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Donnerstag stürzte ein zweijähriger Bub in einem Grazer Park in einen Teich. Beim Rettungsversuch kam seine Mutter selbst in Not. Ein Passant eilte zu Hilfe.

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Eine 31-jährige Frau war Donnerstagmittag mit ihren zwei Kindern im Oeverseepark in Graz unterwegs. Ihr Sohn (2) dürfte beim Spielen neben dem Teich ausgerutscht und ins Wasser gestürzt sein. Die Mutter rief um Hilfe und sprang daraufhin in den Teich, um ihr Kind zu bergen, obwohl sie selbst nicht schwimmen kann. So geriet auch sie in Not und mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche.

Mutter konnte nicht schwimmen
Ein Passant wurde durch die Hilferufe aufmerksam. Er sprang ins Wasser und konnte sowohl den zweijährigen Buben als auch dessen Mutter fassen und beide sicher ans Ufer bringen. 

Als die Polizei gegen 12.30 Uhr im Park eintraf, waren die Bergungsarbeiten bereits abgeschlossen. Das Rettungsteam und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Sohn und Mutter standen unter erheblichem Schock, hatten jedoch Glück im Unglück und erlitten keine schweren Verletzungen.

Laut Pressestelle der Polizei ist der Teich vor Ort nicht als „Problemteich“ bekannt. Es habe in jüngerer Vergangenheit dort keine ähnlichen Vorfälle gegeben, heißt es auf Nachfrage.

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