Passant rettete Bub (2) und Mutter aus Teich

Mutter konnte nicht schwimmen

Ein Passant wurde durch die Hilferufe aufmerksam. Er sprang ins Wasser und konnte sowohl den zweijährigen Buben als auch dessen Mutter fassen und beide sicher ans Ufer bringen.

Als die Polizei gegen 12.30 Uhr im Park eintraf, waren die Bergungsarbeiten bereits abgeschlossen. Das Rettungsteam und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Sohn und Mutter standen unter erheblichem Schock, hatten jedoch Glück im Unglück und erlitten keine schweren Verletzungen.