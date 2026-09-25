Haben Sie eine Ahnung, wer und wo das sein könnte?

Es geht um weit mehr als „nur“ die Adresse

2691 Fotos auf crowdsourcing.wien sind erst der Anfang, denn im ersten Schritt geht es nur um Ansichten aus der Josefstadt, Penzing, Döbling und der Brigittenau. Weitere Bezirke werden nach und nach folgen. Alles, was man an Information zu den gezeigten Ansichten geben kann, ist erwünscht. Es geht nicht nur um die Verortung der Ansichten – die Adresse ist bei vielen Ansichten bekannt, leicht festzustellen und steht manchmal sogar in den Bildern. Mehr aber auch nicht.