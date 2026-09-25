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Dakota Johnson lässt bei Premiere Dessous blitzen

Star-Style
25.09.2026 09:02
Dakota Johnson erschien zur Premiere des Films „Verity“ in einem weißen Spitzenkleid, das nur ...
Dakota Johnson erschien zur Premiere des Films „Verity“ in einem weißen Spitzenkleid, das nur wenig der Fantasie überließ ...(Bild: AP/Scott Garfitt)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Heiß, heißer, Dakota Johnson! Die Hollywood-Schönheit hat am Donnerstag in London wieder einmal den Red Carpet gerockt. Zur Premiere des Films „Verity“ erschien die 36-Jährige in einem weißen, transparenten Spitzenkleid, unter dem ihre schwarzen Dessous hervorblitzte.

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Wenn Dakota Johnson auf einem roten Teppich auftritt, wird das in der Regel zum Spektakel. Die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith, die kürzlich am Wörthersee detoxte, ist nämlich für ihre ausgesprochen aufregenden Looks längst bekannt.

Unschuldige Spitze, verruchte Dessous
Und so sorgte die 36-Jährige auch am Donnerstagabend in London für ein wahres Blitzlichtgewitter. Denn Johnson erschien in einem weißen Traum aus Spitze von Colleen Allen, der nicht mehr viel der Fantasie überließ.

Dakota Johnson sorgte in London wieder einmal für ein Blitzlichtgewitter.
Dakota Johnson sorgte in London wieder einmal für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AP/Scott Garfitt)
Die Schauspielerin ließ unter ihrem Spitzenkleid ihre schwarzen Dessous hervorblitzen.
Die Schauspielerin ließ unter ihrem Spitzenkleid ihre schwarzen Dessous hervorblitzen.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)
Johnson spielt in „Verity“ an der Seite von Josh Hartnett und Anne Hathaway, die an diesem Abend ...
Johnson spielt in „Verity“ an der Seite von Josh Hartnett und Anne Hathaway, die an diesem Abend aber fehlte.(Bild: AP/Scott Garfitt)

Und so blitzten unter dem Wow-Dress mit Rüschen-Dekolleté ganz kess die schwarzen Dessous der Hollywood-Beauty hervor.

Schwangere Hathaway fehlte
Während Johnson mit Co-Star Josh Hartnett geduldig für die Fotografen posierte, fehlte ein Star des Films. Denn in „Verity“, das auf den Roman von Colleen Hoover basiert, spielen Hartnett und Johnson an der Seite von Anne Hathaway.

Ziemlich kess! Dakota Johnson ist für aufregende Looks wie diesen längst bekannt.
Ziemlich kess! Dakota Johnson ist für aufregende Looks wie diesen längst bekannt.(Bild: PPS/www.PHOTOPRESS.at/Edwin Walter/)

Die Schauspielerin, die in den letzten Monaten einen wahren Red-Carpet-Marathon hingelegt hatte, ist aktuell hochschwanger und ließ sich deshalb in London entschuldigen.

Datet Johnson etwa Megan-Fox-Ex?
Dakota Johnson, die acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert war, bevor sie sich im letzten Sommer getrennt hatten, sorgte zuletzt übrigens erneut mit Liebes-Gerüchten für Schlagzeilen.

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