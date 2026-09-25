Dakota Johnson lässt bei Premiere Dessous blitzen

Heiß, heißer, Dakota Johnson! Die Hollywood-Schönheit hat am Donnerstag in London wieder einmal den Red Carpet gerockt. Zur Premiere des Films „Verity“ erschien die 36-Jährige in einem weißen, transparenten Spitzenkleid, unter dem ihre schwarzen Dessous hervorblitzte.
Wenn Dakota Johnson auf einem roten Teppich auftritt, wird das in der Regel zum Spektakel. Die Tochter von Don Johnson und Melanie Griffith, die kürzlich am Wörthersee detoxte, ist nämlich für ihre ausgesprochen aufregenden Looks längst bekannt.
Unschuldige Spitze, verruchte Dessous
Und so sorgte die 36-Jährige auch am Donnerstagabend in London für ein wahres Blitzlichtgewitter. Denn Johnson erschien in einem weißen Traum aus Spitze von Colleen Allen, der nicht mehr viel der Fantasie überließ.
Und so blitzten unter dem Wow-Dress mit Rüschen-Dekolleté ganz kess die schwarzen Dessous der Hollywood-Beauty hervor.
Schwangere Hathaway fehlte
Während Johnson mit Co-Star Josh Hartnett geduldig für die Fotografen posierte, fehlte ein Star des Films. Denn in „Verity“, das auf den Roman von Colleen Hoover basiert, spielen Hartnett und Johnson an der Seite von Anne Hathaway.
Die Schauspielerin, die in den letzten Monaten einen wahren Red-Carpet-Marathon hingelegt hatte, ist aktuell hochschwanger und ließ sich deshalb in London entschuldigen.
Datet Johnson etwa Megan-Fox-Ex?
Dakota Johnson, die acht Jahre mit Coldplay-Frontmann Chris Martin liiert war, bevor sie sich im letzten Sommer getrennt hatten, sorgte zuletzt übrigens erneut mit Liebes-Gerüchten für Schlagzeilen.
Wie gemunkelt wird, soll die Hollywood-Beauty nach ihrem Liebes-Aus mit Sänger Role Model nun erneut einen Musiker an der Angel haben – und zwar niemand Geringeres als Megan Fox‘ Ex-Freund Machine Gun Kelly ...
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