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Neue App für Ernstfall

Bundesweit: Am 3. Oktober heulen wieder Sirenen

Österreich
25.09.2026 09:33
In ganz Österreich werden die Sirenen wieder auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.
In ganz Österreich werden die Sirenen wieder auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstag, 3. Oktober 2026, heulen in ganz Österreich wieder die Sirenen, um diese auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. Außerdem gibt es etwas Neues: Mit der App ZIVA wird nun auch eine digitale Ergänzung zum Warnsystem bereitgestellt, die allen Bürgern bei Vorbereitungen für den Ernstfall helfen soll.

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Zwischen 12 und 13 Uhr findet am 3. Oktober der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Der bundesweite Testlauf überprüft die technischen Anlagen und erinnert die Menschen an die Bedeutung der einzelnen Töne.

Sirenentöne und ihre Bedeutung

  • Zunächst erfolgt eine allgemeine Sirenenprobe.
  • Danach erfolgt das Signal Warnung. Dieser dreiminütige, gleichbleibende Dauerton weist auf eine nahende Gefahr hin, weshalb Radio oder Fernsehen eingeschaltet werden sollen.
  • Der Alarm bei akuter Gefahr besteht aus einem einminütigen, auf- und abschwellenden Heulton. Dann müssen schützende Bereiche aufgesucht werden.
  • Die Entwarnung ist wieder ein einminütiger Dauerton.

Neue App für den Katastrophenfall
Neben Sirenen und dem Handy-Warnsystem AT-Alert gibt es nun auch die digitale Zivilschutz-App ZIVA. Diese Anwendung des Österreichischen Zivilschutzverbandes liefert Echtzeit-Warnungen und Informationen zu Gefahren.

Laut Zivilschutz-Präsident Andreas Hanger reicht eine bloße Warnung durch Sirenen nicht aus. Die Bevölkerung muss wissen, wie sie im Krisenfall richtig handeln soll. „Vorsorge soll nicht erst dann beginnen, wenn eine Sirene ertönt“, so Hanger. Die neue App verbindet daher aktuelle Benachrichtigungen mit Checklisten und konkreten Empfehlungen zum Verhalten bei Katastrophen.

Die Warnsysteme würden einander ergänzen, so der Zivilschutzverband. Die Sirene mache auf eine Gefahr aufmerksam, AT-Alert bringe Warnungen direkt auf kompatible Mobiltelefone und ZIVA unterstütze die Menschen mit Information, Vorsorge und konkreten Handlungsempfehlungen.

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