Bundesweit: Am 3. Oktober heulen wieder Sirenen

Am Samstag, 3. Oktober 2026, heulen in ganz Österreich wieder die Sirenen, um diese auf ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. Außerdem gibt es etwas Neues: Mit der App ZIVA wird nun auch eine digitale Ergänzung zum Warnsystem bereitgestellt, die allen Bürgern bei Vorbereitungen für den Ernstfall helfen soll.