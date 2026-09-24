Wie wir mehr Gelassenheit in den Alltag bringen

Gelassen bleiben, wenn morgens die Kinder trödeln, die Zeit drängt und der Kaffee vor lauter Stress schon wieder kalt geworden ist? Gar nicht so einfach. Die deutsche Neurobiologin Joanna Otto, die vor Kurzem in Vorarlberg zu Gast war, erklärt, wie man es schafft, in sich zu ruhen.
Gerade zum Schulbeginn kennen viele Eltern das tägliche Wettrennen: Anziehen, Frühstück, Zähneputzen – und natürlich geht alles fünf Minuten vor dem Aufbruch plötzlich besonders langsam. Kaum sitzt man im Auto, wartet die nächste Geduldsprobe: Stau, rote Ampeln, ein Traktor vor der Nase. In der Firma geht es nahtlos weiter: Das Handy klingelt, noch bevor man die Jacke ausgezogen hat, der Chef scharrt schon mit den Hufen, gleichzeitig wartet die eigene Arbeit. Wie also schafft man es, in solchen Situationen nicht sofort auf 180 zu sein? Genau dieser Frage widmete sich Joanna Otto jüngst in Feldkirch bei ihrem Vortrag für die Reihe „Wissen fürs Leben“. Die promovierte Neurobiologin, Lehrerin der F.M.-Alexander-Technik und ehemalige kontemplative Nonne beschäftigt sich mit der Verbindung von Wissenschaft, Körperwahrnehmung und den Gedanken des Mystikers Meister Eckhart. Ihr zentraler Gedanke: Gelassenheit heißt nicht, dass einem alles egal ist. Es geht vielmehr darum, sich selbst nicht im Weg zu stehen.
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