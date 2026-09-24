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Lichtspiel in Rankweil

Sonne erleuchtet düstere Gedächtniskapelle

Chronik
24.09.2026 16:00
Zahlreiche Besucher wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen.
Zahlreiche Besucher wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen.(Bild: Mathis Fotografie)
In der Basilika Rankweil hat sich am Mittwochabend ein besonderes Naturschauspiel ereignet. Ein Lichtstrahl drang tief in das dunkle Fundament der Kirche ein. Dieses Phänomen ist nur zweimal im Jahr, nämlich zur astronomischen Tag-und-Nachtgleiche, zu sehen.
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Am Mittwochabend wurde die Landesgedächtniskapelle in Rankweil hell erleuchtet. Ein einziger Sonnenstrahl drang dabei durch die fast sechs Meter dicke Mauer in den sonst fensterlosen Raum tief unter dem Hauptschiff. „Es ist wie bei einem Sonnenaufgang“, sagt Mesmer Martin Salzmann.

Die Rankweiler Basilika.
Die Rankweiler Basilika.(Bild: Mathis Fotografie)

Sonne am Äquator
Das seltene Ereignis ist an die astronomische Tag-und-Nachtgleiche gebunden, die am Mittwoch um exakt 2.05 Uhr stattfand. An diesem Datum sind Tag und Nacht theoretisch genau zwölf Stunden lang. Das ist nur zweimal im Jahr der Fall, nämlich eben Ende September und Mitte März. Zu diesen beiden Zeitpunkten überquert die Sonne den Äquator und beleuchtet beide Erdhalbkugeln gleich stark.

Strahl trifft auf alte Truhe
Der einfallende Lichtstrahl trifft im Felsenkeller zielgenau auf eine spezielle Truhe, deren Inhalt nur durch einen schmalen Schlitz erkennbar ist. Darin befinden sich zwei Totenbücher mit den Namen der gefallenen Vorarlberger aus den beiden Weltkriegen. Daneben liegt ein Rosenkranz des seligen Carl Lampert, den er einst im Konzentrationslager trug. Auch eine schädelförmige Maske eines früheren Patienten der Anstalt Valduna wird vom Sonnenstrahl beleuchtet.

Die Gedenkstätte ist vor einigen Jahren neue konzipiert worden.
Die Gedenkstätte ist vor einigen Jahren neue konzipiert worden.(Bild: Mathis Fotografie)

Gedenkort für Gewaltopfer
Die Gedenkstätte wurde zwischen 2009 und 2012 von einem Architekturbüro neu konzipiert. Aus dem ursprünglichen „Kriegerdenkmal“ wurde ein Ort der Erinnerung für sämtliche Opfer von Gewalt, einschließlich der Euthanasieopfer in der NS-Zeit. 

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