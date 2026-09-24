Sonne erleuchtet düstere Gedächtniskapelle

Am Mittwochabend wurde die Landesgedächtniskapelle in Rankweil hell erleuchtet. Ein einziger Sonnenstrahl drang dabei durch die fast sechs Meter dicke Mauer in den sonst fensterlosen Raum tief unter dem Hauptschiff. „Es ist wie bei einem Sonnenaufgang“, sagt Mesmer Martin Salzmann.
Sonne am Äquator
Das seltene Ereignis ist an die astronomische Tag-und-Nachtgleiche gebunden, die am Mittwoch um exakt 2.05 Uhr stattfand. An diesem Datum sind Tag und Nacht theoretisch genau zwölf Stunden lang. Das ist nur zweimal im Jahr der Fall, nämlich eben Ende September und Mitte März. Zu diesen beiden Zeitpunkten überquert die Sonne den Äquator und beleuchtet beide Erdhalbkugeln gleich stark.
Strahl trifft auf alte Truhe
Der einfallende Lichtstrahl trifft im Felsenkeller zielgenau auf eine spezielle Truhe, deren Inhalt nur durch einen schmalen Schlitz erkennbar ist. Darin befinden sich zwei Totenbücher mit den Namen der gefallenen Vorarlberger aus den beiden Weltkriegen. Daneben liegt ein Rosenkranz des seligen Carl Lampert, den er einst im Konzentrationslager trug. Auch eine schädelförmige Maske eines früheren Patienten der Anstalt Valduna wird vom Sonnenstrahl beleuchtet.
Gedenkort für Gewaltopfer
Die Gedenkstätte wurde zwischen 2009 und 2012 von einem Architekturbüro neu konzipiert. Aus dem ursprünglichen „Kriegerdenkmal“ wurde ein Ort der Erinnerung für sämtliche Opfer von Gewalt, einschließlich der Euthanasieopfer in der NS-Zeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.