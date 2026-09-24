Sonne erleuchtet düstere Gedächtniskapelle

Strahl trifft auf alte Truhe

Der einfallende Lichtstrahl trifft im Felsenkeller zielgenau auf eine spezielle Truhe, deren Inhalt nur durch einen schmalen Schlitz erkennbar ist. Darin befinden sich zwei Totenbücher mit den Namen der gefallenen Vorarlberger aus den beiden Weltkriegen. Daneben liegt ein Rosenkranz des seligen Carl Lampert, den er einst im Konzentrationslager trug. Auch eine schädelförmige Maske eines früheren Patienten der Anstalt Valduna wird vom Sonnenstrahl beleuchtet.