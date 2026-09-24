Dornbirn: 84-Jähriger nach Fahrrad-Crash verletzt

Wie die Polizei informiert, radelte der betagte Herr auf dem Geh- und Radweg entlang der Stadtstraße in Fahrtrichtung Hohenems. Auf Höhe der Schillerstraße bog eine (vermutlich) jugendliche Bikerin aus einer unauffälligen Ausfahrt auf den Radweg ein. Dabei stießen die zwei Fahrräder zusammen, wodurch beide Personen zu Boden stürzten.