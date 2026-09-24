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Dornbirn: 84-Jähriger nach Fahrrad-Crash verletzt

Vorarlberg
24.09.2026 14:07
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 84-jähriger Rentner kollidierte am Mittwochmittag in Dornbirn auf seinem Elektrofahrrad mit einer bislang unbekannten jugendlichen Radfahrerin. Erst schienen beide unverletzt und setzten ihre Fahrt fort. Da sich der Senior aber doch verletzt hatte, sucht die Polizei nun nach der jungen Radlerin.

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Wie die Polizei informiert, radelte der betagte Herr auf dem Geh- und Radweg entlang der Stadtstraße in Fahrtrichtung Hohenems. Auf Höhe der Schillerstraße bog eine (vermutlich) jugendliche Bikerin aus einer unauffälligen Ausfahrt auf den Radweg ein. Dabei stießen die zwei Fahrräder zusammen, wodurch beide Personen zu Boden stürzten.

Beide Unfallbeteiligten schienen die Kollision unversehrt überstanden zu haben. Ohne die Personalien auszutauschen, setzten sie die Fahrt fort. Erst später der Pensionist fest, dass er sich bei dem Sturz doch Blessuren zugezogen hatte.

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Polizei bittet um Mithilfe
Die beteiligte Radfahrerin oder Personen, die Zeugen des Zwischenfalls geworden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.

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