Hier is(s)t man nicht abgehoben

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Und ab und an schadet es nicht, über die Grenzen zu schauen. Für „Piefke und Fatso“ heißt das: nach Weißensberg am Bodensee.
eute bewegen wir uns erstmals außerhalb unserer Komfortzone – zumindest außerhalb unserer geografischen. Denn wir sind zu Besuch auf einem kleinen deutschen Flugplatz namens Wildberg: Hier, in der Pizzeria „Zum Fliegenden Bauern“, kann man nicht nur das eine oder andere Flugzeug beobachten, sondern auch diverse Köstlichkeiten genießen.
Großer Gastgarten, noch größere Karte
Der Gastgarten ist großzügig, einen Spielplatz gibt’s auch, wenngleich uns der eher weniger interessiert. Die Karte ist umfangreich und wir sind erst einmal etwas skeptisch: Denn derart große Menükarten beinhalten oftmals viele Convenience-Produkte.
Wir bestellen eine kleine Calzone für elf Euro (!) und eine normale Pizza Diavola für 14 Euro. Die Calzone hält im Größenvergleich locker mit einer normalen Pizza in unseren Gefilden mit. Die Diavola ragt sogar weit über den Tellerrand hinaus und ist hochwertig belegt. Auch der Teig kann sich sehen lassen.
Beim Service gibt’s allerdings noch Luft nach oben. Doch offen gesagt erwartet man hier auch keinen Sterne-Service. Viel wichtiger ist: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mehr als fair und die Pizzen schmecken!
Essen: 3,5/5
Service: 2,5/5
Ambiente: 3/5
Gesamteindruck: 3/5
Website: Zum Fliegenden Bauer, Weißensberg
Übrigens: Das große Bier gibt’s um wohlfeile 4,20 Euro. Zum Wohl!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.