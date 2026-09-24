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„Oanen in dr Krone“

Hier is(s)t man nicht abgehoben

Vorarlberg
24.09.2026 09:25
Piefke & Fatso wagten einen Blick über die Grenze und kehrten auf dem kleinen Flugplatz Wildberg ...
Piefke & Fatso wagten einen Blick über die Grenze und kehrten auf dem kleinen Flugplatz Wildberg in der deutschen Bodenseegemeinde Weißensberg in der Pizzeria „Zum Fliegenden Bauer“ ein.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Und ab und an schadet es nicht, über die Grenzen zu schauen. Für „Piefke und Fatso“ heißt das: nach Weißensberg am Bodensee.

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eute bewegen wir uns erstmals außerhalb unserer Komfortzone – zumindest außerhalb unserer geografischen. Denn wir sind zu Besuch auf einem kleinen deutschen Flugplatz namens Wildberg: Hier, in der Pizzeria „Zum Fliegenden Bauern“, kann man nicht nur das eine oder andere Flugzeug beobachten, sondern auch diverse Köstlichkeiten genießen.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Großer Gastgarten, noch größere Karte
Der Gastgarten ist großzügig, einen Spielplatz gibt’s auch, wenngleich uns der eher weniger interessiert. Die Karte ist umfangreich und wir sind erst einmal etwas skeptisch: Denn derart große Menükarten beinhalten oftmals viele Convenience-Produkte.

Isst man im Gastgarten,...
Isst man im Gastgarten,...(Bild: huppmann bros.)
...kann man den Flugzeugen beim Starten und Landen auf einem der ältesten Landeplätze ...
...kann man den Flugzeugen beim Starten und Landen auf einem der ältesten Landeplätze Deutschlands zusehen.(Bild: huppmann bros.)

Wir bestellen eine kleine Calzone für elf Euro (!) und eine normale Pizza Diavola für 14 Euro. Die Calzone hält im Größenvergleich locker mit einer normalen Pizza in unseren Gefilden mit. Die Diavola ragt sogar weit über den Tellerrand hinaus und ist hochwertig belegt. Auch der Teig kann sich sehen lassen.

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Beim Service gibt’s allerdings noch Luft nach oben. Doch offen gesagt erwartet man hier auch keinen Sterne-Service. Viel wichtiger ist: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mehr als fair und die Pizzen schmecken!

Unsere Bewertung 

Essen: 3,5/5
Service: 2,5/5
Ambiente: 3/5

Gesamteindruck: 3/5

Website:  Zum Fliegenden Bauer, Weißensberg

Übrigens: Das große Bier gibt’s um wohlfeile 4,20 Euro. Zum Wohl!

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