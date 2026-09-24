Achtung Zecke! Immer mehr FSME-Fälle in Vorarlberg

Impfung und Absuchen

Mediziner raten zur FSME-Impfung ab dem Kleinkindalter. Eine regelmäßige Auffrischung ist dabei äußerst wichtig. Gegen Borreliose gibt es hingegen keine Impfung, diese Krankheit kann jedoch mit Antibiotika behandelt werden. Nach einem Ausflug ins Grüne sollte man Körper und Kleidung immer genau absuchen. Entdeckt man eine festsitzende Zecke, zieht man sie am besten rasch und gerade mit einer Pinzette heraus. Die Stelle sollte man danach genau beobachten.