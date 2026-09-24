Achtung Zecke! Immer mehr FSME-Fälle in Vorarlberg

Im laufenden Jahr wurden in Vorarlberg bereits 20 Personen registriert, die sich mit dem von Zecken übertragenen FSME-Virus infiziert haben. Im gesamten Vorjahr zählte man nur 15 Erkrankte. Die Landessanitätsdirektion stuft die Zahlen als "leicht erhöht" ein.
Zwei Bezirke stark betroffen
Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede. Im Bezirk Bregenz steckten sich heuer sieben Menschen an, im Vorjahr waren es nur zwei. Im Bezirk Feldkirch stieg die Zahl von zwei auf fünf Infektionen. Die Spinnentiere stechen in jedem Alter zu: Die jüngste betroffene Person kam 2025 zur Welt, die älteste wurde 1939 geboren. Wie schwer die Betroffenen erkrankt sind, ist den Behörden nicht im Detail bekannt.
Zecken in höheren Lagen
Früher galt man ab einer Höhe von 1000 Metern als sicher vor den bissigen Tierchen. Wegen der steigenden Temperaturen breiten sich die Zecken jedoch immer weiter aus. Mittlerweile kommen sie in Vorarlberg bis auf 1800 Meter Höhe vor. Die meisten Zecken lauern am Boden, etwa in hohem Gras oder an Waldrändern. Dass sie sich von Bäumen auf Spaziergänger fallen lassen, ist übrigens ein völliger Irrglaube.
Impfung und Absuchen
Mediziner raten zur FSME-Impfung ab dem Kleinkindalter. Eine regelmäßige Auffrischung ist dabei äußerst wichtig. Gegen Borreliose gibt es hingegen keine Impfung, diese Krankheit kann jedoch mit Antibiotika behandelt werden. Nach einem Ausflug ins Grüne sollte man Körper und Kleidung immer genau absuchen. Entdeckt man eine festsitzende Zecke, zieht man sie am besten rasch und gerade mit einer Pinzette heraus. Die Stelle sollte man danach genau beobachten.
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