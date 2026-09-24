„Novelle ist Freibrief für Naturzerstörung“

Gemeinden begrüßen die Ziele, wollen aber weiter mitreden

In einem freundlicheren Tonfall ist indes die Stellungnahme des Vorarlberger Gemeindeverbands verfasst. Nach Einschätzung des Landes sollen durch die Sammelnovelle in Zukunft bekanntlich 20 bis 25 Prozent der bisherigen naturschutzrechtlichen Bewilligungsverfahren entfallen – ein Ziel, dass die Kommunen ausdrücklich begrüßen. Im Sinne der Vereinfachung will das Land allerdings auch die Mitwirkungs- und Rechtsmittelrechte von Standortgemeinden einzuschränken – und da hört sich bei den Kommunen der Spaß auf. „Es ist wesentlich, dass die Standortgemeinde ihre Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse und die Interessen der örtlichen Gemeinschaft auch in Fragen des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung in die verbleibenden Verfahren einbringen und ihre Rechtsposition erforderlichenfalls auch im Rechtsmittelweg wahrnehmen kann“, betont Gemeindeverbandspräsident Walter Gohm. Die Vorarlberger Gemeinden fordern folglich, dass die bisherigen Mitwirkungs- und Rechtsmittelmöglichkeiten der Standortgemeinde und das bestehende Revisionsrecht erhalten bleiben.