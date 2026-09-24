Vorarlbergs Kirche verliert weniger Mitglieder

Taufen und Firmungen im Fokus

Bei den großen kirchlichen Festen sind die Zahlen indes stabil. Im Vorjahr wurden 1869 Menschen getauft, 2205 Kinder feierten Erstkommunion. Eine deutliche Zunahme verzeichnete die Kirche bei den Firmungen, immerhin 1233 junge Erwachsene entschieden sich aus freien Stücken für dieses Sakrament. In diesem Zusammenhang interessant: Die Vorarlberger Pfarren stellen das Firmalter derzeit auf über 17 Jahre um. „Die Vorbereitung auf die Firmung, die Fragen, die sich die jungen Erwachsenen in dieser Zeit stellen, sind ganz andere, als man sie sich mit zwölf Jahren stellen würde“, sagt Generalvikar Hubert Lenz, der heuer selbst in elf Pfarren gefirmt hat. Laut Diözese erreichen viele Gemeinden dennoch eine Firmquote von bis zu 90 Prozent, damit war nicht unbedingt zu rechnen.