Keine Videos, zwei Versionen, ein fehlender Zeuge

Die Brüder erzählen eine andere Version. Seit Jahren habe er ein Kokainproblem, gesteht der 28-Jährige. An jenem Tag habe er „etwas Falsches konsumiert“, halluziniert und panische Angst um seine Familie bekommen. Auch seine Flucht aus der Haft bringt er damit in Verbindung. Im Elternhaus hätten ihn die Beamten überwältigt. Er habe sich befreit und sei aus dem ersten Stock geflüchtet. Erst als ihn die Polizei draußen mit Pfefferspray stoppte, setze seine Erinnerung wieder ein. Geschlagen habe er niemanden. Einen trotz Waffenverbots besessenen Teleskopschlagstock habe er freiwillig abgegeben. Er sei davon ausgegangen, das Verbot sei bereits aufgehoben. Auch sein Bruder räumt nur einen Teil ein: „Ja, es ist richtig, dass ich einem Polizisten die Hand weggeschlagen habe.“ Faustschläge bestreitet er. Er habe seinem Bruder lediglich helfen und einen Beamten wegziehen wollen.