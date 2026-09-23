Wichtige Länderspielpause für die Bregenzer

Durchatmen bei SW Bregenz, die befürchteten schweren Verletzungen der beiden Defensivmänner Henrique Torelli und Rodrigo Souza haben sich nicht bestätigt. Trotzdem kommt die lange Länderspielpause nun gerade recht für die angeschlagenen Festspielstädter.
Das Spiel am vergangenen Wochenende in St. Pölten brachte den Bregenzern nicht nur eine bittere 1:2-Niederlage in letzter Minute, sondern nebenbei auch Personalsorgen, die Verteidiger Henrique Torelli und Rodrigo Souza mussten mit Verdacht auf größeren Verletzungen frühzeitig vom Platz. Ganz so schlimm ist es nun aber für die Festspielstädter doch nicht, wie sich nach den MRT-Untersuchungen herausstellte.
Torelli, bei dem erst eine Knöchelfraktur befürchtet wurde, kam mit stark überdehnten Bändern davon. Auch die Bänder in Souzas Knie sind nicht gerissen, sondern nur überdehnt. „Die lange Länderspielpause kommt uns darum gerade recht“, sagt Sportkoordinator Patrick Schneider, „Henrique hat einen sehr dicken Knöchel und Rodrigo ein stark beleidigtes Knie, aber in drei Wochen sollte es hoffentlich wieder auskuriert sein.“
Test gegen Lustenau
Im heutigen (10.30) Test gegen Bundesligist Austria Lustenau wird das Duo jedenfalls geschont, auch andere Stammkräfte der Schwarz-Weißen werden eine Belastungspause bekommen.
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