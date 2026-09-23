Wichtige Länderspielpause für die Bregenzer

Torelli, bei dem erst eine Knöchelfraktur befürchtet wurde, kam mit stark überdehnten Bändern davon. Auch die Bänder in Souzas Knie sind nicht gerissen, sondern nur überdehnt. „Die lange Länderspielpause kommt uns darum gerade recht“, sagt Sportkoordinator Patrick Schneider, „Henrique hat einen sehr dicken Knöchel und Rodrigo ein stark beleidigtes Knie, aber in drei Wochen sollte es hoffentlich wieder auskuriert sein.“