Die Westliga ist derzeit ein Solo für zwei Dinos

Wenn man auf die Tabelle der Regionalliga West schaut, glänzen nach den ersten acht Runden – dem ersten Viertel der Meisterschaft – zwei Ländle-Klubs ganz oben an der Spitze. Ein Solo für zwei quasi, dass die Hohenemser und die Dornbirner derzeit in der neuen Westliga, wo sich nur noch Vereine aus Vorarlberg und Tirol matchen, abliefern. Die Emser holten aus ihren acht Spielen sieben Siege, unterlagen nur dem SC Röthis. Die Mannschaft von Coach Werner Grabher scorte 22 Tore, kassierte nur sieben.