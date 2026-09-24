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Ländle-Klubs ganz oben

Die Westliga ist derzeit ein Solo für zwei Dinos

Fußball Dritte Liga
24.09.2026 07:00
Der FC Dornbirn reitet in dieser Saison bisher auf der Siegeswelle.
Der FC Dornbirn reitet in dieser Saison bisher auf der Siegeswelle.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Nach dem ersten Meisterschaftsviertel dominieren der VfB Hohenems und der FC Dornbirn die Regionalliga West und liegen einsam an der Spitze. Der Erfolg der beiden Westliga-Dinos kommt nicht von ungefähr. Ein Aufstieg ist aber dennoch (fast) kein Thema.

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Wenn man auf die Tabelle der Regionalliga West schaut, glänzen nach den ersten acht Runden – dem ersten Viertel der Meisterschaft – zwei Ländle-Klubs ganz oben an der Spitze. Ein Solo für zwei quasi, dass die Hohenemser und die Dornbirner derzeit in der neuen Westliga, wo sich nur noch Vereine aus Vorarlberg und Tirol matchen, abliefern. Die Emser holten aus ihren acht Spielen sieben Siege, unterlagen nur dem SC Röthis. Die Mannschaft von Coach Werner Grabher scorte 22 Tore, kassierte nur sieben.

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