Spenden aus Hunger geklaut: Richterin greift durch

Mildes Urteil und eine letzte Warnung

Doch seine Vergangenheit wiegt schwer: Fünf Einträge stehen bereits im Strafregister. Erst im Juni wurde er verurteilt, weil er bei einem Harntest statt einer Probe nur Wasser abgegeben hatte. Trotz des langen Strafregisters und all der Verfehlungen gibt ihm Richterin Verena Wackerle in Bezug auf die jetzige Geschichte noch eine Chance. Bei einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren Gefängnis verhängt die Frau Rat lediglich fünf Monate Haft auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe. „Nützen Sie dieses Urteil als letzte Warnung. Das nächste Mal gibt es eine unbedingte Haft.“ Der Angeklagte nimmt das „Geschenk“ an und gelobt sich am Riemen zu reißen. Sein Wort in Gottes Ohr.