Wie eine Grüne den ÖVP-Ausflug platzen ließ

Dort reagierte man prompt auf die Intervention. Zwar freue man sich immer, wenn sich politische Entscheidungsträger über Arbeit und Aufgaben des Bundesheers informieren wollen, jedoch gebe es klare Regeln, wie solche Besuche abzulaufen haben, sagt der Sprecher des Ministeriums, Michael Bauer, gegenüber dem „Standard“. Im Einvernehmen zwischen dem Bataillonskommandanten und der ÖVP sei das Event nun abgesagt worden.