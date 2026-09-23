ÖSV-Skicrosser am Kurs mit Italiens Olympia-Helden

Kleines Team, große Reise

Da stellt sich allerdings die Frage, weshalb man nicht schon in den vergangenen Jahren zur Vorbereitung nach Chile geflogen ist. „Da war unsere Mannschaft noch größer. Das wäre sich finanziell einfach nicht ausgegangen“, gesteht Gutenbrunner, der sich den Trip vorab von ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher absegnen ließ. „Zudem hatten wir in diesem Jahr aufgrund der Situation auf den Gletschern auch gar keine andere Option.“