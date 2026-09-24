Hier fährt Trump der Schrecken in die Glieder

Kritik an Trump sogar aus den eigenen Reihen

Die Zeremonie ähnelte jener, die China bei Trumps Besuch im Mai in Peking veranstaltet hatte. Der US-Präsident wollte umgekehrt wohl mit ähnlichem Prunk aufwarten. Bereits im Vorfeld der Xi-Visite handelte er sich dafür Kritik sogar aus den eigenen Reihen der Republikaner ein – Stichwort Verschwendung, wie Senator Roger Wicker andeutete.