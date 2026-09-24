Großstädte links, Umland rechts

Die jüngsten deutschen Regionalwahlen haben neben der Stärkung der politischen Ränder auch die gewaltigen Unterschiede zwischen den Wahlergebnissen der Metropolen und jenen auf dem flachen Land deutlich gemacht. In Berlin dominiert die Linke, die Nachfolgepartei der kommunistischen SED. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern triumphiert die rechte Alternative für Deutschland.