Großstädte links, Umland rechts

Die jüngsten deutschen Regionalwahlen haben neben der Stärkung der politischen Ränder auch die gewaltigen Unterschiede zwischen den Wahlergebnissen der Metropolen und jenen auf dem flachen Land deutlich gemacht. In Berlin dominiert die Linke, die Nachfolgepartei der kommunistischen SED. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern triumphiert die rechte Alternative für Deutschland.
EINERSEITS scheint das leicht erklärbar zu sein: Urbane Menschen seien eben progressiver und damit links. Dazu kämen viele Menschen mit Migrationshintergrund, die auch nicht rechts wählen. Und dann noch die Masse an Studenten. Wohingegen die Menschen auf dem Land eben konservativer seien.
ANDERERSEITS ist das ein Phänomen, das quer durch Europa feststellbar ist, auch bei uns in Österreich. Herbert Kickls Freiheitliche sind bundesweit die stärkste Partei und dominieren zunehmend auch in den Ländern. Die Bundeshauptstadt Wien hingegen bleibt eine rote Bastion.
Und so könnte Berlin eine kommunistische Bürgermeisterin mit türkischen Wurzeln bekommen, während in den umgebenden Bundesländern hingegen die AfD dominiert. So wie München, die Hauptstadt des katholischen CSU-beherrschten Bayern, mit dem bekennenden Homosexuellen Dominik Krause einen grünen Bürgermeister hat.
Verglichen damit erscheint das rote Wien mit Bürgermeister Ludwig geradezu bieder, beinahe schon bürgerlich.
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