Nach Aus für Bankomat: Stadt kritisiert Volksbank

Standort rentiert sich nicht mehr

Die Volksbank begründet die Schließung damit, dass sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr rentiere. Im Rathaus ist man darüber alles andere als erfreut. Die Stadtgemeinde sei erst kurzfristig über das bevorstehende Aus informiert worden. Zudem habe die Bank keinerlei Bereitschaft signalisiert, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.