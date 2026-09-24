Strong Wings – für ein Lächeln über den Wolken

Wenn Pilot Beat Fankhauser abhebt, dann nur in besonderer Begleitung. Im Zuge der „Strong Wings Österreich Tour 2026“ ermöglicht er Menschen mit Beeinträchtigung oder nach schweren Schicksalsschlägen einen Rundflug. Für 20 Minuten können sie einmal den Alltag hinter sich lassen, die Welt von oben betrachten.