Strong Wings – für ein Lächeln über den Wolken

Für einen Moment den Alltag vergessen und abheben – dies ermöglicht Strong Wings den Menschen, die es im Leben nicht immer leicht haben.
Wenn Pilot Beat Fankhauser abhebt, dann nur in besonderer Begleitung. Im Zuge der „Strong Wings Österreich Tour 2026“ ermöglicht er Menschen mit Beeinträchtigung oder nach schweren Schicksalsschlägen einen Rundflug. Für 20 Minuten können sie einmal den Alltag hinter sich lassen, die Welt von oben betrachten.
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