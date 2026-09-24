So sieht der Rettungsplan für Kärntens Wälder aus

Unsere „grüne Lunge“ blutet! Waldbauern sind zum Umdenken gezwungen. Ein Lokalaugenschein in Kärnten zeigt, wie man dem Klimawandel entgegenwirken kann. Ein Katalog für die Zukunft des Waldes soll zudem Abhilfe schaffen.
Stürme, Niederschläge, Schneebrüche und der Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren riesige Kahlflächen hinterlassen. Der Klimawandel ist deutlich zu spüren – und unser Wald leidet extrem darunter!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.