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Umdenken ist notwendig

So sieht der Rettungsplan für Kärntens Wälder aus

Kärnten
24.09.2026 05:00
Kärntens Wälder erleben eine Umstrukturierung.
Kärntens Wälder erleben eine Umstrukturierung.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Unsere „grüne Lunge“ blutet! Waldbauern sind zum Umdenken gezwungen. Ein Lokalaugenschein in Kärnten zeigt, wie man dem Klimawandel entgegenwirken kann. Ein Katalog für die Zukunft des Waldes soll zudem Abhilfe schaffen.

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Stürme, Niederschläge, Schneebrüche und der Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren riesige Kahlflächen hinterlassen. Der Klimawandel ist deutlich zu spüren – und unser Wald leidet extrem darunter!

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