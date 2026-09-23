Grünes Wortgewitter und schwarz-blauer Hitzeschutz

Als Beispiel nannte Weber Moore und Feuchtgebiete. In der Ausschussvorlage würden diese als natürliche Wasserspeicher und damit als wichtige Elemente des Hitzeschutzes hervorgehoben. Gleichzeitig aber würde die Novelle Lockerungen beim Schutz solcher Flächen vorsehen. Auch bei den Gemeinden sahen die Grünen Nachholbedarf. Sie forderten unter anderem Unterstützung für Begrünungen, Beschattungen, Trinkbrunnen und Wasserflächen. Zudem vermisste Weber konkrete Maßnahmen für die Hitzegeplagten in Volksschulen, Kinderbetreuung und Pflegeeinrichtungen.