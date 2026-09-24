Ein Glockenspiel, das Herz und Seele berühren soll

Ein ganz besonderer Klang wird künftig über Neunkirchen zu hören sein, denn die Stadt- und Wallfahrtskirche bekommt gerade ein neues Glockenspiel. 30 Glocken wurden dafür bei der traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck gegossen – getragen wird das Projekt von Spenden und Glockenpatenschaften aus der Bevölkerung.