Ein Glockenspiel, das Herz und Seele berühren soll

In Neunkirchen (Niederösterreich) wird ab 4. Oktober zweimal täglich ein Glockenspiel mit abwechselnden Melodien über die Stadt erklingen. Stadtpfarrer Pater Bernhard Lang hatte die schöne Idee dazu, finanziert wurde sie hauptsächlich über private Spenden. Nur ein Lied wird fix nicht zu hören sein.
Ein ganz besonderer Klang wird künftig über Neunkirchen zu hören sein, denn die Stadt- und Wallfahrtskirche bekommt gerade ein neues Glockenspiel. 30 Glocken wurden dafür bei der traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck gegossen – getragen wird das Projekt von Spenden und Glockenpatenschaften aus der Bevölkerung.
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