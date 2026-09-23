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Mit Heli ins Spital

Betrunkener E-Biker kracht in Pkw-Gespann

Vorarlberg
23.09.2026 08:33
Der Mann wurde mit Verletzungen im Hüftbereich ins LKH Feldkirch geflogen.
Der Mann wurde mit Verletzungen im Hüftbereich ins LKH Feldkirch geflogen.(Bild: EXPA/ Johann Groder)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem Auto samt Anhänger am Dienstagabend in Andelsbuch wurde ein 45-jähriger Radfahrer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Der Mann war zum Unfallzeitpunkt stark betrunken.

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Der 45-Jährige wollte gegen 18.05 Uhr aus einer Nebenstraße auf die Gemeindestraße Hof in Andelsbuch einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem auf der Gemeindestraße fahrenden Pkw mit angekoppeltem Anhänger.

Kurzzeitig bewusstlos
Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Mann vorübergehend das Bewusstsein. Zudem erlitt er bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades im Hüftbereich. Nach medizinischer Erstversorgung am Ort des Geschehens brachte ein Notarzthubschrauber den Patienten in das LKH Feldkirch.

Betrunken auf dem Rad unterwegs
Wie der Verletzte gegenüber der Polizei einräumte, hatte er vor seiner verhängnisvollen Fahrt Alkohol konsumiert und war betrunken aufs Fahrrad gestiegen.

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Da ein Atemalkoholtest vor Ort aufgrund der Verletzungen des Mannes nicht möglich war, wurde dieser später im Krankenhaus durchgeführt. Ein Alkomattest beim Pkw-Lenker war negativ.

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