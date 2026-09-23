Wie das Land Vorarlberg Frauen im Kosovo hilft

Austausch und politische Teilhabe

Ein entscheidender Faktor ist die Teilhabe, veraltete Rollenbilder zwängen viele Frauen im Kosovo in ein regelrechtes Korsett. Regelmäßig organisierte Frauenclubs bieten den Landwirtinnen Raum, sich über wirtschaftliche Rechte und Geschlechtergleichstellung auszutauschen. Ergänzend dazu finden auch Gespräche mit männlichen Familienmitgliedern statt, um das Verständnis für die Rolle der Frau zu stärken. Auf politischer Ebene lernen die Frauen ebenfalls, ihre Interessen zu vertreten. Und nicht zuletzt wird auch die Jugend eingebunden: Schulbesuche bei Landwirtinnen sollen das Interesse am Agrarsektor wecken. Die Maßnahmen zeigen große Wirkung, in Summe profitieren von der Unterstützung über 50.000 Menschen, vor allem eben Frauen und Jugendliche.