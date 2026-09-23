Austria GmbH ist in „Liquidation“: Anwalt erklärt

Austria Klagenfurts Masseverwalter Michael Pontasch erklärt der „Krone“ die Lage. Der Regionalligist ist zudem an Stefan Hierländer dran – das sagen der Ex-Sturm-Kapitän und Präsident Helmut Kaltenegger dazu. Auch ein Ex-Veilchen ist ein heißes Thema. Und: In der Kärntner Liga hat Schlusslicht Nußdorf einen neuen Trainer gefunden.