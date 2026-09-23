Austria GmbH ist in „Liquidation“: Anwalt erklärt

Austria Klagenfurts Masseverwalter Michael Pontasch erklärt der „Krone“ die Lage. Der Regionalligist ist zudem an Stefan Hierländer dran – das sagen der Ex-Sturm-Kapitän und Präsident Helmut Kaltenegger dazu. Auch ein Ex-Veilchen ist ein heißes Thema. Und: In der Kärntner Liga hat Schlusslicht Nußdorf einen neuen Trainer gefunden.
Blickt man ins Firmenbuch, wird dem violetten Fan bange. Die Austria Klagenfurt GmbH wird dort mit dem Status „in Liquidation“ geführt – als Abwickler wurde am 9. September Gesellschafter Zeljko Karajica eingetragen. War’s das jetzt also mit der GmbH des Regionalligisten?
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