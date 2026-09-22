Bub (12) zur Verbreitung von Sexbildern gezwungen

Einschläger Fund auf dem Handy des Angeklagten

Doch der junge Zeuge, der bereits im Juli von der Polizei einvernommen worden war, bleibt bei seiner Darstellung und identifiziert in der Verhandlung den 18-Jährigen als den Übeltäter. Und es gibt noch einen zweiten Vorwurf von Staatsanwalt Marco Mazzia. Auf dem Handy des Lehrlings wurde ein Sex-Sticker sichergestellt, der Jugendliche bei sexuellen Handlungen zeigt. Die dargestellten Personen waren laut Anklage im Zweifel zwar über 14 Jahre alt, aber noch nicht volljährig. Auch in diesem Fall bestreitet der Beschuldigte zunächst den Vorwurf.