Eine Zauberflöte mit viel „Geflatter“

Spektakel statt feiner Nuancen

Das färbte auf ihre Deutung der „Zauberflöte“ ab, die das meiste, was über diese vielschichtige letzte Oper Mozart schon gesagt und geschrieben wurde, beiseitestellte. Kein Gut und Böse, keine Welt der Finsternis im Gegensatz zum Licht, wenig Eingehen auf die reiche Klangrhetorik der Musik und kaum eine Zeichnung der Charaktere, dafür aber viel Glamour, Show und Akrobatik. Fast ständig ist eine Gruppe Tänzer beziehungsweise Artisten in Vogelkostümen auf der Bühne, und auch die drei Knaben reiten auf Vögeln. Papageno ist der größte Vogel von allen, was den trefflichen Bariton Yannick Debus in seiner Beweglichkeit einschränkt. Das viele Flattern ist nett, aber wenig sinnstiftend und nutzt sich im Laufe des Abends etwas ab.