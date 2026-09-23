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Steirer unter Druck

„So wütend war ich am Platz noch nie!“

Sport-Mix
23.09.2026 18:30
Lukas Nemecz braucht jetzt einen starken Saison-Endspurt.
Lukas Nemecz braucht jetzt einen starken Saison-Endspurt.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen! Scheinbar das Motto der steirischen Golf-Asse in dieser Saison. Denn Top-Ergebnisse ließen bis dato auf sich warten. Viele Möglichkeiten gibt es allerdings nicht mehr, um in der Rangliste noch auf die Überholspur zu biegen. Der Druck steigt. 

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Die Ergebnisse rar, dementsprechend im Niemandsland sind die Pros im Ranking daheim. Lukas Nemecz liegt auf der Challenge Tour auf Rang 75, Niklas Regner nimmt Platz 120 auf der Asian Tour ein und Sarah Schober muss sich mit eingeschränktem Spielrecht auf der European Tour mit Rang 118 begnügen.

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