„So wütend war ich am Platz noch nie!“

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen! Scheinbar das Motto der steirischen Golf-Asse in dieser Saison. Denn Top-Ergebnisse ließen bis dato auf sich warten. Viele Möglichkeiten gibt es allerdings nicht mehr, um in der Rangliste noch auf die Überholspur zu biegen. Der Druck steigt.