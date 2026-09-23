Trotz Hitzesommer noch keine Nervosität in Sölden

Einen Monat vor dem Weltcup-Start in Sölden war die „Krone“ auf Lokalaugenschein am schmelzenden Rettenbachferner. Pistenchef Isidor Grüner hat genügend Schneereserven, um trotz Rekordhitze im Sommer am 24. und 25. Oktober die ersten Skirennen der Saison über die Bühne zu bringen.
Strahlender Sonnenschein, noch immer Plusgrade auf knapp 3000 Meter – da ist der Weltcup-Auftakt mit den Riesentorläufen am 24. und 25. Oktober noch ganz weit weg. Und doch beginnen bereits die Vorbereitungen für den Start in die Skisaison.
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