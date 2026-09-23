Vom ungenutzten Dach zur grünen Oase

Gründächer bieten gerade in dicht bebauten Gebieten erhebliche Vorteile für das Mikroklima. Sie speichern Regenwasser, wirken als natürliche Dämmung gegen sommerliche Hitze und schaffen wichtigen Lebensraum für Insekten und Pflanzen. Zudem schützt die Bepflanzung die darunterliegende Dachhaut vor Witterungseinflüssen, was deren Lebensdauer verlängern kann. Besonders flache oder nur leicht geneigte Dächer eignen sich für eine nachträgliche Bepflanzung, sofern die baulichen und statischen Voraussetzungen der Gebäude gegeben sind. Beim Workshop der Stadt Dornbirn ging es darum, bereits versiegelte Flächen klug zu nutzen und das urbane Gebiet an die Folgen des Klimawandels anzupassen.