Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Workshop

Vom ungenutzten Dach zur grünen Oase

Vorarlberg
23.09.2026 12:55
Gemeinsam mit Kathrin Löhning und Daniel Reidl von „pulswerk“ sowie Andreas Dür und Marion ...
Gemeinsam mit Kathrin Löhning und Daniel Reidl von „pulswerk“ sowie Andreas Dür und Marion Müller (Stadt Dornbirn) beschäftigten sich die Teilnehmer mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Dachbegrünung.(Bild: Stadt Dornbirn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wie lässt sich eine ungenutzte Dachfläche in ein städtisches Biotop verwandeln? Beim jüngsten Praxisworkshop in der Dornbirner CampusVäre drehte sich alles um die Begrünung von Dächern. 20 Teilnehmer erhielten dabei nicht nur Fachwissen über den Aufbau und die Voraussetzungen von Gründächern, sondern packten auch selbst mit an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gründächer bieten gerade in dicht bebauten Gebieten erhebliche Vorteile für das Mikroklima. Sie speichern Regenwasser, wirken als natürliche Dämmung gegen sommerliche Hitze und schaffen wichtigen Lebensraum für Insekten und Pflanzen. Zudem schützt die Bepflanzung die darunterliegende Dachhaut vor Witterungseinflüssen, was deren Lebensdauer verlängern kann. Besonders flache oder nur leicht geneigte Dächer eignen sich für eine nachträgliche Bepflanzung, sofern die baulichen und statischen Voraussetzungen der Gebäude gegeben sind. Beim Workshop der Stadt Dornbirn ging es darum, bereits versiegelte Flächen klug zu nutzen und das urbane Gebiet an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Wissen wurde nicht nur in der Theorie vermittelt.
Wissen wurde nicht nur in der Theorie vermittelt.(Bild: Stadt Dornbirn)
Begrünte Dächer können gerade in dicht bebauten Gebieten gleich mehrere Aufgaben übernehmen.
Begrünte Dächer können gerade in dicht bebauten Gebieten gleich mehrere Aufgaben übernehmen.(Bild: Stadt Dornbirn)
Die Möglichkeiten bei der Dachbegrünung sind vielfältig.
Die Möglichkeiten bei der Dachbegrünung sind vielfältig.(Bild: Stadt Dornbirn)

Möglichkeiten aufgezeigt
„Gerade im bestehenden Stadtgebiet können wir nicht beliebig neue Grünflächen schaffen. Deshalb müssen wir auch jene Flächen in den Blick nehmen, die bisher kaum genutzt werden. Dächer bieten hier großes Potenzial. Mit solchen Workshops vermitteln wir Wissen und zeigen ganz praktisch, welche Möglichkeiten es für die Umsetzung gibt“, erklärt der für die Pionierstadt Dornbirn zuständige Stadtrat Johannes Zangerl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
23.09.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
6° / 18°
Symbol wolkenlos
Bludenz
6° / 21°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
7° / 20°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
5° / 20°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.482 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
126.565 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.506 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1756 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1517 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1516 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Vorarlberg
Kurioser Streit
Wie viel Urnen-Asche darf ins Wohnzimmer?
Sport Tv Logo
Bester Start seit ...
Die Lustenauer Austria ist der Super-Aufsteiger
Workshop
Vom ungenutzten Dach zur grünen Oase
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
Drohschreiben verfasst
Deutsches Inkassobüro zockt Vorarlberger ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf