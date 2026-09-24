Stillen in Lokal: „Der Wirt wollte, dass ich gehe“

Eine Jungmama (30) aus der Steiermark erzählt von mehreren Anfeindungen gegen sie, weil sie in der Öffentlichkeit gestillt hat. Warum das Thema mit Scham behaftet ist und wieso die Expertin einen „Backlash“ befürchtet.
Eine Hochzeitsgesellschaft feiert friedlich. Eine junge Mama stillt in einem Eck der Gaststube ihr Kind. Der Wirt kommt und fragt, ob sie dafür „nicht ein Zimmer nehmen“ wolle. „Es hat ihn sichtlich gestört, das war seine Ausrede“, sagt Melanie. „Ich bin am Rand gesessen, man hat nichts gesehen, ich war perplex.“ Die junge Frau hat sich bei der „Steirerkrone“ gemeldet, weil sie auf das Thema aufmerksam machen will.
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